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Brand in huis nadat nieuwe fietsaccu ontploft tijdens opladen

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In een huis aan de Griftstraat in Helmond is dinsdagavond brand ontstaan nadat een accu van een fiets ontplofte tijdens het opladen. De accu zou dinsdagmiddag gekocht zijn en daarna in huis aan de lader zijn gelegd. Dat meldt de brandweer.  

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een van de bewoners van het huis kreeg medische hulp in een ambulance. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn en of deze persoon ook is meegenomen naar het ziekenhuis.

De accu zou dinsdagmiddag gekocht zijn bij een fietsenwinkel en vervolgens in huis aan de lader zijn gehangen. De accu ontplofte tijdens het laden, waardoor er brand ontstond. De woning raakte beschadigd door de brand, in de huiskamer is te zien dat gordijnen in brand zijn gevlogen. 

Politie, brandweer en ambulance rukten uit voor de brand in Helmond (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Politie, brandweer en ambulance rukten uit voor de brand in Helmond (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

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