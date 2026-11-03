Sinterklaas komt aan in De Rips

Sinterklaas en zijn Pieten arriveren zondag 22 november in De Rips. Om één uur ’s middags verzamelen inwoners bij de brandweerkazerne om hen feestelijk te verwelkomen. Daarna trekt de stoet gezamenlijk naar d’n Eik voor verdere festiviteiten.

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De aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten in De Rips belooft een feestelijke gebeurtenis te worden. Om één uur ’s middags komen zij aan bij de brandweerkazerne, waar iedereen wordt uitgenodigd om hen te verwelkomen.

Na de aankomst trekt de groep gezamenlijk naar d’n Eik. Hier wordt het feest voortgezet en gevierd dat Sinterklaas weer in het dorp is. Het programma richt zich op een gezellig samenzijn voor jong en oud.

De organisatie roept inwoners op om massaal aanwezig te zijn en Sinterklaas een warm welkom te geven. De festiviteiten zijn een traditie in het dorp, waarbij iedereen samenkomt om het begin van de Sinterklaasperiode te vieren.

De bijeenkomst begint bij de brandweerkazerne en eindigt bij d’n Eik. Het evenement biedt een kans voor de gemeenschap om samen te komen en het feest in De Rips te starten.