Brug bij Oud Gastel tien dagen afgesloten

De Commissaris van der Hartenbrug tussen Oud Gastel en Kruisland is van 11 tot en met 20 november afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege asfalteringswerkzaamheden.

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De brug over het Mark-Vlietkanaal krijgt een nieuw wegdek. Gedurende deze periode is de verbinding tussen de Kruislandseweg en de Gastelseweg volledig afgesloten voor auto's, motoren en ander gemotoriseerd verkeer. Omrijden is noodzakelijk, waarbij gele borden de alternatieve routes aangeven.

Voor voetgangers, fietsers en bromfietsers blijft de brug wel toegankelijk. Ook de buurtbus en hulpdiensten kunnen gebruik blijven maken van de oversteek. De werkzaamheden zorgen dus niet voor volledige stilstand op deze locatie.

De afsluiting geldt voor beide richtingen en duurt tien dagen. Het werk begint op 11 november en eindigt op 20 november. Het vernieuwen van het asfalt moet zorgen voor een beter wegdek en meer veiligheid.

De Commissaris van der Hartenbrug is een belangrijke verbinding in de regio Halderberge. De werkzaamheden zijn noodzakelijk om de brug in goede staat te houden en de verkeersveiligheid te waarborgen.