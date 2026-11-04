Navigatie overslaan
Ontdek

Auto in Tilburg waarin dakloos stel woonde volledig uitgebrand

Aangepast
Van de auto en alle spullen die erin lagen is niks meer over (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Van de auto en alle spullen die erin lagen is niks meer over (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een auto op een parkeerplaats aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg is dinsdagavond uitgebrand. Een dakloos stel gebruikte de auto als huis. Een van hen zat nog in de auto toen de brand uitbrak en kon er nog net op tijd uit worden gehaald.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In de auto lagen allemaal spullen van het paar, waaronder kleding. Daar is niks meer van over.

Er werd een ambulance opgeroepen om te controleren het stel rook had ingeademd. Er lijkt niemand anders bij de brand betrokken: het vuur ontstond vermoedelijk ergens in of rondom de auto.

De politie heeft de twee een plek aangeboden bij de daklozenopvang. Ook een bewoner van een bootje in het kanaal langs de parkeerplaats bood hen een warme slaapplek aan voor de nacht.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.