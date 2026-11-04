Auto in Tilburg waarin dakloos stel woonde volledig uitgebrand

Een auto op een parkeerplaats aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg is dinsdagavond uitgebrand. Een dakloos stel gebruikte de auto als huis. Een van hen zat nog in de auto toen de brand uitbrak en kon er nog net op tijd uit worden gehaald.

In de auto lagen allemaal spullen van het paar, waaronder kleding. Daar is niks meer van over.

Er werd een ambulance opgeroepen om te controleren het stel rook had ingeademd. Er lijkt niemand anders bij de brand betrokken: het vuur ontstond vermoedelijk ergens in of rondom de auto.

De politie heeft de twee een plek aangeboden bij de daklozenopvang. Ook een bewoner van een bootje in het kanaal langs de parkeerplaats bood hen een warme slaapplek aan voor de nacht.