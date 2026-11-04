Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Dakloos stel raakt alles kwijt door autobrand in Tilburg

Aangepast

Een auto op een parkeerplaats aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg is dinsdagavond uitgebrand. Een dakloos stel gebruikte de auto als huis. Eén van hen zat nog in de auto toen de brand uitbrak en kon er nog net op tijd uit worden gehaald.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In de auto lagen allemaal spullen van het stel, waaronder kleding. Daar is niks meer van over.

Er werd uit voorzorg een ambulance opgeroepen, het stel rook had ingeademd. Er lijkt niemand anders bij de brand betrokken: het vuur ontstond vermoedelijk ergens in of rond de auto.

De politie heeft de twee een plek aangeboden bij de daklozenopvang. Ook een bewoner van een bootje in het kanaal langs de parkeerplaats bood hen een warme slaapplek aan voor de nacht.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.