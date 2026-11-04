Automobilist (35) slingert onder invloed van cocaïne over de A50

Een 35-jarige automobilist moest dinsdagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij positief testte op cocaïne. Agenten zagen hem slingerend over de A50 bij Veghel rijden. Nadat ze hem aanhielden, gaf hij een valse naam op en weigerde hij mee te werken aan een bloedonderzoek.

Zijn rijbewijs bleek te zijn verlopen: hij had het rijbewijs tijdelijk gekregen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), vanwege een rijvaardigheidsonderzoek. Ook de APK van de auto was verlopen.

Naast dat de man zijn rijbewijs kwijt is, krijgt hij een proces-verbaal.