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Automobilist (35) slingert over de A50 bij Veghel en is rijbewijs kwijt

Foto: Karin Kamp.
Foto: Karin Kamp.

Een 35-jarige automobilist is dinsdagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij positief testte op cocaïne. Agenten zagen hem slingerend over de A50 bij Veghel rijden. Nadat ze hem aanhielden, gaf hij een valse naam op en weigerde hij mee te werken aan een bloedonderzoek.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Zijn rijbewijs bleek te zijn verlopen: hij had het rijbewijs tijdelijk gekregen van het CBR, vanwege een rijvaardigheidsonderzoek. Ook de APK van de auto was verlopen.

Naast dat de man zijn rijbewijs kwijt is, krijgt hij een proces-verbaal.

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