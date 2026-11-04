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Stroomstoring in Kaatsheuvel: herstel verwacht rond tien uur

Aangepast

De stroomstoring in Kaatsheuvel is voorbij. De storing begon vanochtend rond zeven uur en werd om kwart over acht opgelost. Het is nog niet bekend hoeveel adressen waren getroffen.

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In Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, heeft vanochtend een stroomstoring plaatsgevonden. De storing begon om zes uur en 54 minuten en was na ruim anderhalf uur opgelost. Volgens de netbeheerder wordt nog onderzocht wat de oorzaak is.

Het getroffen gebied lag in postcode 5171. De storing was naar verwachting om kwart over tien opgelost, maar werd sneller verholpen en eindigde om acht uur en 23 minuten.

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