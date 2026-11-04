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Stroomstoring treft Budel
• Aangepast
De stroomstoring in Budel is ingetrokken door de netbeheerder. Het is niet bekend of en wanneer de storing voorbij is.
De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen in regio Cranendonck, heeft de melding van de stroomstoring in Budel van zijn website gehaald. Het is onduidelijk wat de oorzaak was, hoeveel adressen getroffen zijn en of de storing inmiddels is opgelost.
De melding betrof postcodegebied 6021 en werd eerder vanochtend om elf minuten over zeven geplaatst. Verdere informatie ontbreekt op dit moment.
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