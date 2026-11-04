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Stroomstoring in Lage Zwaluwe
• Aangepast
De stroomstoring in Lage Zwaluwe is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten zonder stroom. De storing begon vanochtend om twintig over zeven en was binnen een half uur verholpen.
De storing trof postcodegebied 4926 in Lage Zwaluwe, een kern binnen de gemeente Drimmelen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder wordt deze nog onderzocht.
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