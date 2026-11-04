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Man uit Geertruidenberg na grote zoekactie 'in goede gezondheid' gevonden

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De politie zoekt met een boot naar de man (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
De politie zoekt met een boot naar de man (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Een vermiste 80-jarige man uit Geertruidenberg is woensdag na een grote zoekactie 'in goede gezondheid' gevonden. Dat meldt de politie. De politie zette woensdagochtend een grote zoekactie op touw naar de man.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man was dinsdagnacht rond half vier voor het laatst gezien in het woonzorgcentrum in Geertruidenberg waar hij woont. 

De politie hield na de melding van de vermissing met alle scenario's rekening. Er werd daarom op meerdere plekken tegelijkertijd gezocht, onder meer met een helikopter, een drone en een boot. Waar de man uiteindelijk precies is gevonden, is onbekend.

Ook schakelde de politie het Veteranen Search Team in. Die noodhulporganisatie ondersteunt de politie tijdens zoekacties. Er werden daarnaast meerdere Burgernet-meldingen uitgestuurd.

  • De verzamelplek voor deelnemers aan de zoekactie naar de man is op een parkeerplaats van het Dongemond College.(foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
    De verzamelplek voor deelnemers aan de zoekactie naar de man is op een parkeerplaats van het Dongemond College.(foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • De politie zoekt met een boot naar de man (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • De politiehelikopter (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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