Vermiste man (80) uit Geertruidenberg in 'goede gezondheid' gevonden

Een vermiste 80-jarige man uit Geertruidenberg is woensdag na een grote zoekactie 'in goede gezondheid' gevonden. Dat meldt de politie. De politie zette woensdagochtend een grote zoekactie op touw naar de man.

De man was dinsdagnacht rond half vier voor het laatst gezien in het woonzorgcentrum in Geertruidenberg waar hij woont.

De politie hield na de melding van de vermissing met alle scenario's rekening. Er werd daarom op meerdere plekken tegelijkertijd gezocht, onder meer met een helikopter, een drone en een boot. Waar de man uiteindelijk precies is gevonden, is onbekend.

Ook schakelde de politie het Veteranen Search Team in. Die noodhulporganisatie ondersteunt de politie tijdens zoekacties. Er werden daarnaast meerdere Burgernet-meldingen uitgestuurd.