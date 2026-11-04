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Stroomstoring in Budel: netbeheerder verwacht herstel rond tien uur

Aangepast

In Budel, gemeente Cranendonck, zijn minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon vanochtend om achttien minuten over acht en wordt naar verwachting rond twaalf uur opgelost.

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De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, verantwoordelijk voor het onderhoud van de kabels en leidingen in de regio, is bezig met onderzoek en herstelwerkzaamheden.

De getroffen adressen liggen in postcodegebied 6021. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal de netbeheerder dit naar verwachting bekendmaken.

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