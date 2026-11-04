Werkzaamheden fietspaden Leenderweg op schema
De werkzaamheden aan de fietspaden langs de Leenderweg liggen op schema. Vanaf volgende week begint de aanleg van de nieuwe fietspadconstructie.
De kabels en leidingen langs de Leenderweg zijn inmiddels verlegd en vernieuwd. Dit vormt de basis voor de nieuwe fietspaden die nu aangelegd worden. Als het weer meezit, wordt voor de kerstperiode de eerste laag asfalt op het fietspad aangebracht.
Tijdens de kerstperiode kan het fietspad dan tijdelijk open voor fietsers. Het werk is op dat moment nog niet volledig afgerond. Na de kerstvakantie worden de resterende werkzaamheden uitgevoerd.
Voorzichtigheid gevraagd
Fietsers wordt gevraagd om tijdens de kerstperiode extra voorzichtig te zijn. Bij winterse omstandigheden kan de tijdelijke situatie voor extra risico's zorgen. Het is daarom belangrijk om alert te blijven.
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