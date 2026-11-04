Basisscholen Leende en Heeze krijgen groene schoolpleinen

De schoolpleinen van basisscholen de Triangel in Leende en Dirk Hezius in Heeze worden deze maand vergroend. Leerlingen helpen mee tijdens feestelijke plantdagen op woensdag 11 november en dinsdag 24 november.

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De basisschool de Triangel in Leende trapt op woensdag 11 november af met een feestelijke plantdag. Wethouder Mordang opent de dag, waarna leerlingen hagen planten, houtsnippers verspreiden en zaadbommen maken van klei, aarde en bloemzaadjes. Ook gaan ze op schoolpleinsafari om bodemdiertjes te zoeken.

IVN Natuureducatie organiseert de plantdag samen met de school en andere helpers. De voorbereiding en begeleiding van het aanplanten wordt verzorgd door een hoveniersbedrijf.

Beleefbosje in Heeze

Op dinsdag 24 november staat de vergroening bij basisschool Dirk Hezius in Heeze op de planning. De jongste leerlingen helpen bij het aanplanten van een beleefbosje en gaan ook op schoolpleinsafari. Andere groepen werken mee aan de beplanting van chillplekken en maken zaadbommen met inheemse bloemzaden. Leerlingen uit de bovenbouw ondersteunen hun jongere schoolgenoten.

Ook hier organiseert IVN Natuureducatie de dag, samen met de school en lokale natuurouders. De voorbereidingen worden uitgevoerd door een hoveniersbedrijf.

Meer spelen en leren in de natuur

De vernieuwde pleinen bieden straks meer ruimte voor spelen en leren in de natuur. Kinderen kunnen buiten onderzoek doen, zoals het zoeken naar bodemdiertjes of het bekijken van opkomende planten. Minder tegels en meer groen zorgen daarnaast voor verkoeling in de zomer, betere opvang van regenwater en meer ruimte voor vogels en insecten.

Na de plantdagen blijft IVN de scholen ondersteunen met natuuractiviteiten en het gebruik van de groene pleinen tijdens de lessen. De vergroening wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Heeze-Leende, Jantje Beton en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.