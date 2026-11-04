Advertentie
Incidentele festiviteit en ontheffing schenktijden in Geertruidenberg
F.C. Right-Oh in Geertruidenberg heeft toestemming gekregen voor drie festiviteiten met aangepaste schenktijden.
De festiviteiten vinden plaats op 22 november 2026, 14 maart 2027 en 18 april 2027. Ze worden gehouden van vier uur ’s middags tot tien uur ’s avonds, waarbij tussen acht en tien uur alcohol mag worden geschonken.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie