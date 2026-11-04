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Incidentele festiviteit en ontheffing schenktijden in Geertruidenberg

F.C. Right-Oh in Geertruidenberg heeft toestemming gekregen voor drie festiviteiten met aangepaste schenktijden.

Gevonden voor jou

De festiviteiten vinden plaats op 22 november 2026, 14 maart 2027 en 18 april 2027. Ze worden gehouden van vier uur ’s middags tot tien uur ’s avonds, waarbij tussen acht en tien uur alcohol mag worden geschonken.

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