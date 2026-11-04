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Nieuwe rotonde Concordialaan is geopend

De nieuwe rotonde bij de Concordialaan, Hoevenseweg en Wildbaan is geopend.

Gevonden voor jou

De rotonde is eerder klaar dan verwacht, na maanden van intensieve werkzaamheden. Fietsers hebben voortaan een eigen plek, los van de rijbaan, wat het kruispunt veiliger en overzichtelijker maakt. Het werk heeft tijdelijk voor afsluitingen en omleidingen gezorgd, maar de verbeteringen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid voor iedereen te vergroten.

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