Kantoor in Valkenswaard wordt omgebouwd tot twee woningen

In Valkenswaard is een vergunning verleend om een kantoor aan de Dorpsstraat om te bouwen tot twee woningen.

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De gemeente heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een pand aan de Dorpsstraat. Het gaat om de transformatie van een kantoor naar twee woningen. Ook is er akkoord gegeven voor aanpassingen aan de uitweg en voor activiteiten die buiten het standaard omgevingsplan vallen.