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Kozijnen gelegaliseerd in Fijnaart
De gemeente Moerdijk heeft toestemming gegeven voor het legaliseren van kozijnen aan de Prinses Christinastraat in Fijnaart. Het besluit is op 2 november verzonden.
De vergunning betreft het aanpassen van bestaande kozijnen, zodat ze voldoen aan de regels. Het adres waar dit speelt is Prinses Christinastraat 52 in Fijnaart. Het besluit is onderdeel van de Omgevingswet.
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