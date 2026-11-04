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Vergunning verleend voor huisvesting arbeidsmigranten in Deurne

De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het huisvesten van maximaal tien arbeidsmigranten aan de Julianastraat 10. Dit mag voor een periode van vijf jaar.

Gevonden voor jou

Het besluit betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de plannen afwijken van de standaard regels binnen het omgevingsplan. De vergunning is op 2 oktober 2026 verleend. De locatie aan de Julianastraat zal worden gebruikt voor tijdelijke bewoning door arbeidsmigranten.

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