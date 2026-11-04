Advertentie
Vergunning verleend voor huisvesting arbeidsmigranten in Deurne
De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het huisvesten van maximaal tien arbeidsmigranten aan de Julianastraat 10. Dit mag voor een periode van vijf jaar.
Het besluit betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de plannen afwijken van de standaard regels binnen het omgevingsplan. De vergunning is op 2 oktober 2026 verleend. De locatie aan de Julianastraat zal worden gebruikt voor tijdelijke bewoning door arbeidsmigranten.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie