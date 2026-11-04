Meer woninginbraken door vroege duisternis

Nu het eerder donker wordt, stijgt het aantal woninginbraken in Geertruidenberg. Bewoners worden opgeroepen om extra alert te zijn en maatregelen te nemen tegen inbrekers.

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De korte dagen en vroege duisternis maken het makkelijker voor inbrekers om ongezien toe te slaan. Dit verhoogt het risico op woninginbraken in deze periode van het jaar. Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van deze risico’s en voorzorgsmaatregelen te treffen.

Voorkom inbraak

Een goede beveiliging van je woning kan helpen om inbrekers buiten de deur te houden. Zorg ervoor dat deuren en ramen altijd op slot zijn, ook als je maar kort weg bent. Leg geen waardevolle spullen in het zicht en gebruik buitenverlichting om je huis goed zichtbaar te maken. Daarnaast is het verstandig om gereedschap of ladders niet binnen handbereik te laten liggen.

Wat te doen bij verdachte situaties?

Zie je iets verdachts? Bel dan direct 112. Snel handelen vergroot de kans dat inbrekers worden opgepakt. Blijf alert en meld verdachte situaties zo snel mogelijk.