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Kinderoptocht Carnaval Haaren krijgt groen licht
Openbare Basisschool De Hasselbraam heeft een vergunning gekregen voor de Kinderoptocht Carnaval Haaren. Het evenement vindt plaats op 5 februari 2027 in het centrum van Haaren.
De kinderoptocht duurt van elf minuten over elf tot half één ’s middags. Het evenement wordt georganiseerd door de basisschool en trekt traditiegetrouw veel jonge carnavalsvierders. Het centrum van Haaren vormt het decor voor deze feestelijke optocht.
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