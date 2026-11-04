Oisterwijk wil grond verkopen voor nieuw netstation

De gemeente Oisterwijk is van plan een stuk grond aan het Meulenbaantje te verkopen aan Enexis Netbeheer. Het perceel van 18,5 vierkante meter wordt gebruikt voor een nieuw netstation en de vervanging van een bestaand netstation.

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Volgens de gemeente is Enexis Netbeheer de enige geschikte partij voor de aankoop, omdat het gaat om een locatie waar al een bestaand netstation van het bedrijf wordt vervangen. Het perceel wordt verkocht voor de openbare elektriciteitsvoorziening. Geïnteresseerden die denken dat zij ook in aanmerking komen, kunnen binnen twintig dagen schriftelijk reageren.