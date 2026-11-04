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Sinterklaasintocht en Sinterklaashuis op 't Hof in Bergeijk
Op 't Hof in Bergeijk vindt op 29 november de Sinterklaasintocht plaats. Ook wordt die dag het Sinterklaashuis geopend in de kiosk. Het kantoor van Sinterklaas staat er van 21 november tot en met 6 december.
Het houten huisje dat dient als kantoor van Sinterklaas zal op 't Hof in Bergeijk geplaatst worden. Tijdens deze periode kunnen bezoekers het huisje bekijken en genieten van de feestelijke sfeer rond de Sint. De toestemming hiervoor is op 2 november verstuurd.
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