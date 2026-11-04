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Ondergrondse afvalcontainers in Nieuwkuijk aangewezen
Het college van Heusden heeft twee locaties in Nieuwkuijk aangewezen voor ondergrondse restafvalcontainers. Bewoners van de Gravin en de Gouverneur kunnen hier binnenkort hun huishoudelijk afval kwijt.
De afvalcontainers komen op wijkniveau en zijn bedoeld om het inzamelen van huishoudelijk afval gemakkelijker te maken. De locaties zijn zorgvuldig gekozen om bewoners van omliggende straten te bedienen. Het besluit treedt in werking nadat het is gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website.
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