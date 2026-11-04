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Brand in meterkast van huis in Raamsdonksveer

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Brand in meterkast van huis in Raamsdonksveer (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Brand in meterkast van huis in Raamsdonksveer (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

In een meterkast van een huis aan de Burgemeester Krijgsmangeerde in Raamsdonksveer is woensdagochtend een kleine brand uitgebroken. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer en politie rukten iets voor negen uur uit voor de brand. Het duurde niet lang voordat de brandweer het vuur in de meterkast onder controle had. Daarna is de woning door de brandweer geventileerd. Er vielen geen gewonden.

Brand in meterkast van huis in Raamsdonksveer (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Brand in meterkast van huis in Raamsdonksveer (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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