Brand in meterkast van huis in Raamsdonksveer

In een meterkast van een huis aan de Burgemeester Krijgsmangeerde in Raamsdonksveer is woensdagochtend een kleine brand uitgebroken. De brandweer had het vuur snel onder controle.

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De brandweer en politie rukten iets voor negen uur uit voor de brand. Het duurde niet lang voordat de brandweer het vuur in de meterkast onder controle had. Daarna is de woning door de brandweer geventileerd. Er vielen geen gewonden.