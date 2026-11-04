Navigatie overslaan
Ontdek

Nieuwe gemeentesecretaris voor Dongen vanaf januari

De gemeente Dongen heeft J.M. Ansems aangewezen als nieuwe gemeentesecretaris. Hij begint op 1 januari 2027.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders tijdens de vergadering op 27 oktober 2026. De gemeentesecretaris speelt een belangrijke rol in het dagelijks bestuur van de gemeente en ondersteunt het college bij de uitvoering van beleid.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Dongen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.