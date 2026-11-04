Nieuwe gemeentesecretaris voor Dongen vanaf januari

De gemeente Dongen heeft J.M. Ansems aangewezen als nieuwe gemeentesecretaris. Hij begint op 1 januari 2027.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders tijdens de vergadering op 27 oktober 2026. De gemeentesecretaris speelt een belangrijke rol in het dagelijks bestuur van de gemeente en ondersteunt het college bij de uitvoering van beleid.