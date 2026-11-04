Nieuwe rijrichting ingesteld bij Wilhelminakanaal Oost in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft een nieuwe rijrichting ingesteld bij het Wilhelminakanaal Oost. Dit besluit volgt op de afronding van bouwwerkzaamheden in de wijk Zwaaikom.

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Door het intrekken van een eerder verkeersbesluit is het nu weer mogelijk om vanaf het Wilhelminakanaal Oost naar de Korenbocht te rijden. Het verkeer wordt voortaan geleid met nieuwe verkeersborden die de toegestane rijrichtingen aangeven. Deze maatregel moet zorgen voor een betere bereikbaarheid en meer verkeersveiligheid in de omgeving.