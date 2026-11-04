Betonvlinderen toegestaan in de nacht van 6 op 7 november in Bladel

In Bladel mag in de nacht van 6 op 7 november beton worden gevlinderd. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend aan de locatie aan Leemskuilen.

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Betonvlinderen is een proces waarbij beton wordt gladgestreken en afgewerkt met speciale machines. Dit kan geluid veroorzaken, waardoor er in sommige gevallen een ontheffing nodig is. De gemeente Bladel heeft deze toestemming verleend voor één nacht.