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Drive thru voor worstenbroodjes achter scouting in Bladel
Op 12 december kun je worstenbroodjes kopen via een drive thru achter de blokhut van de scouting aan de Egyptischedijk in Bladel. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend.
De verkoop van worstenbroodjes via een drive thru is gepland achter de blokhut van de scouting. Dit gebeurt op zaterdag 12 december aan de Egyptischedijk in Bladel. De vergunning is verleend op 2 november.
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