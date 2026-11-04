Navigatie overslaan
Ontdek

Drive thru voor worstenbroodjes achter scouting in Bladel

Op 12 december kun je worstenbroodjes kopen via een drive thru achter de blokhut van de scouting aan de Egyptischedijk in Bladel. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend.

Gevonden voor jou

De verkoop van worstenbroodjes via een drive thru is gepland achter de blokhut van de scouting. Dit gebeurt op zaterdag 12 december aan de Egyptischedijk in Bladel. De vergunning is verleend op 2 november.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Bladel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.