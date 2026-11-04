Werkzaamheden in gemeente Bladel: van fietspaden tot windpark

De gemeente Bladel heeft verschillende werkzaamheden gepland, waaronder de herinrichting van de Fons van der Heijdenstraat in Netersel en aanpassingen aan fietspaden op de Cartierheide.

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De werkzaamheden variëren van grondwerken voor windpark De Pals tot het leggen van glasvezel op bedrijventerreinen. Ook worden sloop- en rioolwerkzaamheden uitgevoerd in Casteren. De projecten vinden plaats over een langere periode, met einddatums die variëren tot in 2027.