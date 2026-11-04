Advertentie
Werkzaamheden in gemeente Bladel: van fietspaden tot windpark
De gemeente Bladel heeft verschillende werkzaamheden gepland, waaronder de herinrichting van de Fons van der Heijdenstraat in Netersel en aanpassingen aan fietspaden op de Cartierheide.
De werkzaamheden variëren van grondwerken voor windpark De Pals tot het leggen van glasvezel op bedrijventerreinen. Ook worden sloop- en rioolwerkzaamheden uitgevoerd in Casteren. De projecten vinden plaats over een langere periode, met einddatums die variëren tot in 2027.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie