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Werkzaamheden in gemeente Bladel: van fietspaden tot windpark

De gemeente Bladel heeft verschillende werkzaamheden gepland, waaronder de herinrichting van de Fons van der Heijdenstraat in Netersel en aanpassingen aan fietspaden op de Cartierheide.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden variëren van grondwerken voor windpark De Pals tot het leggen van glasvezel op bedrijventerreinen. Ook worden sloop- en rioolwerkzaamheden uitgevoerd in Casteren. De projecten vinden plaats over een langere periode, met einddatums die variëren tot in 2027.

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