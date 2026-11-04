Wegen afgesloten voor Sinterklaas intocht in Valkenswaard en Borkel

Op 14 en 15 november worden wegen in Valkenswaard en Borkel afgesloten voor de intocht van Sinterklaas. Bushaltes zijn tijdelijk buiten gebruik en bussen rijden om.

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Op zaterdag 14 november vindt de intocht van Sinterklaas plaats in Valkenswaard. Verschillende wegen zijn die dag afgesloten tussen acht uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds. Het gaat om de Peperstraat tussen de Markt en huisnummer 2a, de Maastrichterweg ter hoogte van de Peperstraat en de Luikerweg/Markt tussen de Dommelseweg en de Leenderweg.

De bushaltes aan de Markt in Valkenswaard zijn zaterdag niet in gebruik. Bussen volgen aangepaste routes. Vervoerder Hermes maakt hierover informatie bekend via zijn website.

Afsluitingen in Borkel

Op zondag 15 november is het de beurt aan Borkel en Schaft. Hier wordt de Dorpstraat afgesloten tussen Dorpshuis D’n Teut en de Sint Antonius Abt. Dit gebeurt van twee uur tot half vijf ’s middags.

Ook in Borkel zijn de bushaltes aan de Dorpstraat tijdelijk buiten gebruik. Net als in Valkenswaard rijden de bussen een aangepaste route. Hermes geeft hierover meer informatie via zijn website.