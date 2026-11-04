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Gemeenteraad Hoogerheide vergadert op 12 november
Op donderdag 12 november vergadert de gemeenteraad van Hoogerheide in de raadzaal. De vergadering begint om zeven uur ’s avonds.
Op de voorlopige agenda staan onder andere mondelinge vragen, een motie over permanente bewoning van recreatieparken en het raadsvoorstel voor de programmabegroting van 2027. De vergadering wordt geopend door voorzitter J.J.C. Adriaansen en eindigt met de sluiting.
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