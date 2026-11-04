Navigatie overslaan
Ontdek

Vijf bomen mogen worden gekapt in Huijbergen

De gemeente Woensdrecht heeft toestemming gegeven voor het kappen van vijf bomen in een bosperceel aan de Westerstraat in Huijbergen. De vergunning is op 2 november 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om bomen die staan op een perceel dat bekend is onder sectie C, perceelnummer 3171. De kapwerkzaamheden kunnen nu uitgevoerd worden, nadat de vergunning is verleend. Voor vragen over bezwaarprocedures kun je terecht op de website van de gemeente Woensdrecht.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Woensdrecht

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.