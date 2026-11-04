Vijf bomen mogen worden gekapt in Huijbergen

De gemeente Woensdrecht heeft toestemming gegeven voor het kappen van vijf bomen in een bosperceel aan de Westerstraat in Huijbergen. De vergunning is op 2 november 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om bomen die staan op een perceel dat bekend is onder sectie C, perceelnummer 3171. De kapwerkzaamheden kunnen nu uitgevoerd worden, nadat de vergunning is verleend. Voor vragen over bezwaarprocedures kun je terecht op de website van de gemeente Woensdrecht.