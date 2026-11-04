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Grovvuil-container tijdelijk op parkeerplaats in Cuijk

Van 6 tot en met 12 november mag een grofvuil-container staan op een parkeerplaats tegenover Spoorpad 12 in Cuijk. Het besluit is op 2 november genomen door de gemeente Land van Cuijk.

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De container wordt geplaatst met een vergunning die specifiek voor dit object is verleend. Het gaat om een tijdelijke voorziening die zes dagen duurt.

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