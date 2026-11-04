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Grovvuil-container tijdelijk op parkeerplaats in Cuijk
Van 6 tot en met 12 november mag een grofvuil-container staan op een parkeerplaats tegenover Spoorpad 12 in Cuijk. Het besluit is op 2 november genomen door de gemeente Land van Cuijk.
De container wordt geplaatst met een vergunning die specifiek voor dit object is verleend. Het gaat om een tijdelijke voorziening die zes dagen duurt.
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