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Tijdelijke woonvoorziening geplaatst in Cuijk
Het college van Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening aan Meelbes 6 in Cuijk. Het besluit is genomen op 2 november 2026.
De vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat om een tijdelijke voorziening, wat betekent dat de woonlocatie niet permanent is. Het adres ligt in Cuijk, binnen de gemeente Land van Cuijk.
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