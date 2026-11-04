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Herontwikkeling Aa-brugstraat: vijf woningen maken plaats voor veertien
In Heeswijk-Dinther worden vijf woningen gesloopt om plaats te maken voor veertien nieuwe huizen. Het gaat om dertien sociale huurwoningen en één vrijstaande koopwoning.
De gemeente Bernheze heeft een overeenkomst gesloten met Woonstichting JOOST voor de herontwikkeling van het gebied aan de Aa-brugstraat 1 tot en met 11. Naast de sloop en nieuwbouw, wordt het toekomstige openbaar gebied overgedragen aan de gemeente. Het project moet bijdragen aan meer betaalbare woonruimte in Heeswijk-Dinther.
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