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Herontwikkeling Aa-brugstraat: vijf woningen maken plaats voor veertien

In Heeswijk-Dinther worden vijf woningen gesloopt om plaats te maken voor veertien nieuwe huizen. Het gaat om dertien sociale huurwoningen en één vrijstaande koopwoning.

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De gemeente Bernheze heeft een overeenkomst gesloten met Woonstichting JOOST voor de herontwikkeling van het gebied aan de Aa-brugstraat 1 tot en met 11. Naast de sloop en nieuwbouw, wordt het toekomstige openbaar gebied overgedragen aan de gemeente. Het project moet bijdragen aan meer betaalbare woonruimte in Heeswijk-Dinther.

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