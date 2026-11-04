Advertentie
Twee bomen mogelijk gekapt aan Fleminglaan in Eindhoven
Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van twee bomen aan de Fleminglaan in Eindhoven. De aanvraag is op 1 november ontvangen.
De aanvraag betreft het verwijderen van twee bomen op het terrein aan de Fleminglaan 1. Op dit moment is het alleen ter kennisgeving en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Het is niet mogelijk om de vergunning in te zien.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie