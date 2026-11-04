Nieuwe participatieregels voor inwoners van Drimmelen

De gemeente Drimmelen heeft nieuwe regels opgesteld om inwoners en partijen beter te betrekken bij het maken van beleid. Vanaf 1 januari 2027 treedt de Participatieverordening in werking, waarin onder meer het recht op het overnemen van gemeentelijke taken is vastgelegd.

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De verordening regelt hoe inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken worden bij gemeentelijke projecten en plannen. Ook wordt jongerenparticipatie gestimuleerd via het Jeugd Advies Team. Het uitdaagrecht, dat inwoners en partijen de mogelijkheid biedt om gemeentelijke taken over te nemen, is een belangrijk onderdeel van de nieuwe regels.

De Participatieverordening vervangt de oude Inspraakverordening uit 2004 en zal minstens één keer per raadsperiode worden geëvalueerd. De gemeenteraad van Drimmelen heeft de nieuwe regels op 15 oktober vastgesteld.