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Winterfestijn Kaatsheuvel keert terug op Anton Pieckplein

Het Winterfestijn Kaatsheuvel krijgt toestemming om van 10 december tot en met 3 januari het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel om te toveren tot een winterse beleving.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend aan Stichting Winterfestijn Kaatsheuvel. Het evenement biedt bezoekers een sfeervolle ervaring tijdens de feestdagen op het Anton Pieckplein. De organisatie zorgt voor een gezellige aankleding en activiteiten die passen bij het winterse thema.

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