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Intocht Sinterklaas in Kaatsheuvel krijgt groen licht

De gemeente Kaatsheuvel heeft toestemming gegeven voor de intocht van Sinterklaas op 15 november 2026. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Sinterklaas Kaatsheuvel.

Gevonden voor jou

De intocht van Sinterklaas vindt plaats op woensdag 15 november in Kaatsheuvel. Het evenement is bedoeld om kinderen en gezinnen een feestelijke dag te bezorgen, waarbij de goedheiligman en zijn pieten officieel worden verwelkomd. Stichting Sinterklaas Kaatsheuvel is verantwoordelijk voor de organisatie.

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