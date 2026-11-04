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Intocht Sinterklaas in Esch krijgt vergunning
De burgemeester van Boxtel heeft een vergunning verleend voor de intocht van Sinterklaas op zondag 22 november. Het evenement vindt plaats bij het Haventje in Esch van kwart voor één tot drie uur 's middags.
De vergunning is verleend op 2 november 2026. De intocht van Sinterklaas is een jaarlijks terugkerend evenement dat veel bezoekers trekt. Het Haventje in Esch is een bekende locatie voor festiviteiten.
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