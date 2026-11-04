Advertentie
Vergunning verleend voor dakramen en isolatie in Raamsdonksveer
De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het vervangen en toevoegen van dakramen en het isoleren van een dak aan de Sandoel 35a in Raamsdonksveer.
Bij de werkzaamheden wordt rekening gehouden met een archeologisch monument dat op deze locatie aanwezig is. De vergunning betreft zowel bouwactiviteiten als het beschermen van erfgoed.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie