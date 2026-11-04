Vergunning verleend voor dakramen en isolatie in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het vervangen en toevoegen van dakramen en het isoleren van een dak aan de Sandoel 35a in Raamsdonksveer.

Gevonden voor jou

Bij de werkzaamheden wordt rekening gehouden met een archeologisch monument dat op deze locatie aanwezig is. De vergunning betreft zowel bouwactiviteiten als het beschermen van erfgoed.