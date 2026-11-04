Nieuwe voetgangersoversteekplaats aan Eindhovenseweg in Steensel

De gemeente Eersel heeft besloten een volwaardige voetgangersoversteekplaats aan te leggen aan de Eindhovenseweg in Steensel, bij de Luciakerk. Het gaat om een locatie waar eerder een oversteek zonder officiële markering lag.

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De oversteekplaats wordt voorzien van witte zebramarkering en verkeersborden aan beide zijden van de weg. Door ook parkeerplaatsen te vervangen door een groenstrook, wordt het zicht op overstekende voetgangers verbeterd. Het besluit is genomen na meldingen via het gemeentelijk systeem en overleg met de dorpsraad en politie. De gemeente wil hiermee de verkeersveiligheid in het dorp vergroten.