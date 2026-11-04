Provincie blij met meer ruimte van minister om stikstofbeleid te bepalen

Gedeputeerde Staten zijn blij met het voornemen van landbouwminister Jaime van Essen (D66) om provincies zelf regie te geven over stikstofregels voor boeren. Het kabinet wil provincies zelf laten kiezen hoe groot de gebieden worden waar boeren extra maatregelen moeten nemen om stikstofuitstoot te beperken, zo werd dinsdag bekend. Ook mogen provincies zelf maatregelen bepalen. Voor de provincies gaat daarmee volgens het college een "belangrijke wens" in vervulling.

Rond de meeste gebieden zou een zone van 500 meter komen waar deze strengere regels zouden moeten gelden. Rond vijftien natuurgebieden in Nederland zou die zone zelfs 1000 meter worden. Zes daarvan liggen in Brabant , waaronder de Groote Peel en de Loonse en Drunense Duinen.

Met de aanpak met 'aandacht voor de regionale verschillen' zet het kabinet volgens Brabant goede stappen om de stikstofuitstoot terug te dringen. In plaats van vaste zones rond kwetsbare natuurgebieden mogen provincies zelf gaan bepalen hoe groot die gebieden worden. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat in een kleinere zone strengere maatregelen gaan gelden, of andersom.

Samenhangende aanpak

Volgens het Brabantse college blijft een samenhangende aanpak bij de natuurgebieden nodig: "Naast stikstof spelen ook andere factoren een rol bij natuurherstel, zoals verdroging, waterkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen." Brabant werkt al in samenhang aan die vraagstukken.

Aanvullende stikstofmaatregelen zullen ook in de toekomst in Brabant nodig blijven, verwachten Gedeputeerde Staten. "Het is daarom belangrijk dat de provincie maatregelen kan inzetten die passen bij de specifieke situatie in Brabant."

Ondersteuning voor boeren

Ook is het college blij met ondersteuning voor agrariërs van het kabinet, onder meer voor boeren die willen vernieuwen, hun bedrijven minder intensief willen maken, willen omschakelen, verplaatsen of stoppen. "Noord-Brabant wil samen met het Rijk zorgen dat Brabantse ondernemers zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van deze mogelijkheden. Daarbij is het belangrijk dat de regelingen tijdig beschikbaar komen en goed aansluiten op de praktijk en het bestaande Brabantse beleid."

De provincie wijst erop dat niet alleen Brabants beleid de stikstofcrisis kan oplossen. "Ook het vastleggen van landelijke doelen en maatregelen kan een belangrijke bijdrage leveren", benadrukt ze.