Advertentie
Bouwcontainer in Veghel toegestaan van 9 november tot 4 december
De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een bouwcontainer aan de Vincent van Goghstraat in Veghel. De container mag staan van 9 november tot en met 4 december.
De bouwcontainer wordt geplaatst aan de Vincent van Goghstraat 8 in Veghel. Het besluit hierover is op 2 november genomen door de burgemeester van Meierijstad. De toestemming geldt voor een periode van vier weken.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie