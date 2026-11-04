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Bouwcontainer in Veghel toegestaan van 9 november tot 4 december

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een bouwcontainer aan de Vincent van Goghstraat in Veghel. De container mag staan van 9 november tot en met 4 december.

Gevonden voor jou

De bouwcontainer wordt geplaatst aan de Vincent van Goghstraat 8 in Veghel. Het besluit hierover is op 2 november genomen door de burgemeester van Meierijstad. De toestemming geldt voor een periode van vier weken.

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