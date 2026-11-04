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Vergunning voor warmtepomp in Geldrop verleend

Er is een vergunning verleend voor het plaatsen van een warmtepomp aan de ter Borghstraat in Geldrop. Het besluit is op 29 oktober verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het installeren van een warmtepomp op het adres ter Borghstraat 9 in Geldrop. Het besluit is genomen door de gemeente en belanghebbenden kunnen hierop reageren binnen zes weken na de verzenddatum.

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