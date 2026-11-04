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Omgevingsvergunning verleend voor rubber- en kunststofindustrie in Klundert

De gemeente Moerdijk heeft een omgevingsvergunning verleend aan Zettex Europe B.V. in Klundert. Het bedrijf mag starten met het extruderen en lamineren van materialen op hun locatie aan de Patrijsweg.

Gevonden voor jou

Zettex Europe B.V. richt zich op milieubelastende activiteiten binnen de rubber- en kunststofindustrie. Het proces bestaat uit het verwerken van een organische butylbasis, die wordt gevolgd door lamineren op EPDM platen. Het besluit is op 2 november verzonden.

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