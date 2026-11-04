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Woning wordt gesloopt en herbouwd aan Dennenveld in Deurne
De gemeente Deurne heeft besloten dat een woning aan Dennenveld 16 mag worden gesloopt en opnieuw gebouwd. Het besluit is op 2 november 2026 genomen.
Het besluit heeft betrekking op de bouwactiviteit op deze locatie. De woning zal volledig worden gesloopt en daarna herbouwd. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage bij de gemeente.
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