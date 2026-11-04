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Vergunning verleend voor herbouwen loods in Neerkant
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het herbouwen van een loods op Boonhof 3 in Neerkant. Het besluit is op 2 november 2026 genomen.
Het gaat om een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten en andere werkzaamheden. De loods wordt opnieuw opgebouwd op de genoemde locatie. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage bij de gemeente.
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